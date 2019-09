He podido ver y analizar el “Segundo Ranking de Gobernadores; popularidad, desempeño, atributos, comunicación”, publicado en una revista especializada en comunicación política y confirmo con esta nueva medición de septiembre 2019, que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, avanza como gobernante con pasos cortos y constantes.

Los datos también se pueden leer en https://www.ceonline.com.mx/ranking-nacional-gobernadores-2019 y valdría la pena hacerlo, para que pueda hacer una valoración crítica de lo que expondré.

La medición se obtuvo después de hacer 19 mil 200 encuestas, para conocer el sentir ciudadano hacia los gobernadores de México y lo que dijeron del Gobernador michoacano fue lo siguiente:

1. En la tendencia respecto a la mediación anterior, el Gobernador Silvano Aureoles aparece en el lugar 11, de entre los 32 gobernadores del país, en el rubro de “desempeño”.

2. La tendencia respecto a mediación anterior, el Gobernador Silvano Aureoles aparece en el lugar 13, de entre los 32 gobernadores del país, en el rubro de “popularidad”.

3. La tendencia respecto a mediación anterior, el Gobernador Silvano Aureoles aparece en el lugar 10, de entre los 32 gobernadores del país, en el rubro de “conexión” o compromiso generado con sus redes sociales.

4. En cuanto al ranking generado por la variable “atributos”, el Gobernador de Michoacán obtuvo el lugar 10, de entre los 32 gobernadores de México.

¿Qué le parecen los datos? A mí, me parecen lógicos y positivos y le digo el porqué:

a) Michoacán ha venido avanzando en temas como turismo, infraestructura de salud, generación de empleos, infraestructura de seguridad pública y gestión pública, particularmente con el tema de la nómina magisterial. Si lo analiza fríamente, bajo un esquema de escenarios “posibles” -no los deseables-, el Gobernador está siendo efectivo, lo cual genera eso: percepción de eficacia.

b) ¿El Gobernador de Michoacán es popular? Sí, lo creo y me parece que eso también se debe al hecho de que es el único Gobernador del PRD que está ejerciendo el poder. Eso le da foco de atención y un lugar de privilegio. Además, el mismo foco de atención que genera una entidad como Michoacán, permite que Silvano Aureoles esté mucho tiempo en medios de comunicación.

c) En cuanto a la conexión o el engagement rate en redes sociales, me parece que lo han hecho bien desde el área de comunicación social. Conozco a algunos gestores de redes sociales del Poder Ejecutivo de Michoacán, porque fueron mis compañeros cuando me tocó dirigir el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. A varios los conozco, sé que son profesionales, observo lo que hacen y me parece que en redes sociales y la comunicación en estos canales, se está realizando de manera efectiva.

d) Respecto a los atributos, me parece que el Gobernador aquí saca ventaja, por el índice de popularidad que tiene. Siempre lo he pensado y lo he dicho: este Gobernador es muy bueno para hacer gestión pública, porque es un hombre tenaz. Tener salud y ser tenaz da ventajas. Hace y comunica todo el tiempo lo que hace.

Los números son fríos y muestran su propia realidad. La percepción es confusa y también muestra su propia realidad en la cabeza de las personas.

Entonces, ¿cómo conciliar los números con la percepción? En neurociencia, se aprende que la manera de no caer en errores de sesgo mental, es frenarse para pensar en lo poco que se piensa cuando se hacen juicios y se toman decisiones, al calor de las prisas.

En mi opinión, en Gobernador está avanzando, pero Michoacán necesita caminar aún más en temas como seguridad pública y calidad educativa.

En cuanto a los números de la encuesta, los creo y deben caer bien al Gobernador y su gobierno.

Aún así para ellos, sería un error mecerse en una hamaca, porque se les viene lo más complicado.

* El autor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Ciencia Política, de maestría en Neuromarketing, así como de licenciatura en Derecho.

