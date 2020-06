Estados Unidos (Rasainforma.com).- La pandemia de Covid-19 ha modificado eventos de talla internacional debido a su fácil propagación, y ahora se anunció que la ceremonia del Oscar del próximo año se pospondrá.

A través de su cuenta de Twitter, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos informó que la entrega del Oscar 2021 se realizará el domingo 25 de abril del próximo año.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020