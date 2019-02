Como ya es conocido, casi 5 mil millones de pesos fueron destinados a los partidos políticos como prerrogativas para 2019, a través del Instituto Nacional Electoral, en una actualidad en que los institutos políticos tienen una mínima aprobación en la sociedad, a excepción de Morena, que aún sigue de luna de miel con los millones que confiaron en AMLO y en sus propuestas. Tan sólo en Michoacán, donde este año no hay elecciones, se destinaron casi 198 millones de pesos, vía el Instituto Electoral de Michoacán.

Es la danza de los millones; partidos políticos millonarios en un país donde, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 43% de los mexicanos viven en situación de pobreza. No cabe duda, el financiamiento a los partidos políticos debe ser más observado; es urgente que se transparenten los recursos asignados a estos institutos que postulan candidatos cada que hay elecciones locales o federales en este país. La austeridad debe ser real y no simulada.

La refundación, una pérdida de tiempo

En la actualidad, los dirigentes partidistas traen el faro perdido; la mayoría presenta en su discurso la necesidad de “refundar el partido”, “cambiarle el nombre”, “replantear los estatutos”, “volver a los orígenes”, etcétera; tal parece que no entienden que lo que el electorado necesita son dirigentes, candidatos y candidatas, que sean personas honestas, congruentes, capaces y que no vean la política como una herramienta para hacerse millonarios.

Lo que el votante quiere ver en las urnas son candidatos reales, cercanos a la ciudadanía, que conozcan y entiendan la problemática en los diversos distritos, municipios y entidades. ¿Es tan difícil entender que la clase política elitista, millonaria, con prebendas y privilegios ya no tiene cabida en la actual realidad que vivimos en México?

Si los partidos políticos siguen perdiendo el tiempo en “refundar” y modificar sus documentos de origen, sin duda, su destino está escrito; a la larga, podrían subsistir tan sólo dos partidos, como sucede en muchos países de Europa.

Sin embargo, es importante subrayar que ésta es la situación actual, lo que obliga a reconocer que algunos de los partidos políticos sí tuvieron históricamente una aportación importante para la democracia en México: PRI, PAN y PRD. Y hoy Morena, con un fenómeno importante, ocurrido el pasado 1 de julio, ampliamente comentado y analizado.

¿Mi partido me representa?

Pero también hay que decirlo con todas sus letras: hoy en día, los partidos políticos, por medio de sus dirigentes o militantes notables, polarizan a la sociedad, ponen en la discusión discursos de división y, hasta en las redes sociales, discuten desde asuntos triviales hasta del futuro del país. Ahí sí se dan con todo, así que esto genera más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿será que los partidos políticos han dejado de representar los intereses de los ciudadanos? ¿Hay un divorcio irreconciliable entre los institutos políticos y la gente? ¿La partidocracia nos ha hecho más daño que beneficio? No cabe duda, hacen falta estadistas, como antaño.

El colmo, ¿nuevos partidos políticos?

Como muchas personas ya detectaron que lograr el registro de un partido político ante la autoridad electoral es un negocio redondo, no hay que perder de vista que a principios de febrero presentaron interés, para tal efecto, por lo menos 102 organismos que buscan instituirse como partido político, de acuerdo con el propio INE.

¡No, por favor!, ¿más partidos que mantener?

La renuncia de Torres Piña al PRD

Carlos Torres Piña fue dirigente del PRD en Michoacán, justo cuando Silvano Aureoles Conejo ganara las elecciones de gobernador; pero eso no sirvió de mucho para que siguiera su lucha desde el sol azteca. Y es que este sábado, desde Puruándiro, el diputado federal ofreció un interesante discurso donde presentaba su renuncia al PRD.

Y de acuerdo con la información, la expresión ADN también se retiraría, con un diputado federal, tres diputados locales, 20 presidentes municipales, un secretario general del CEE, más de 100 regidores, síndicos, tesoreros, ex presidentes municipales, ex diputados locales, ex diputados federales, dirigentes municipales, más de 90 consejeros estatales de Michoacán y miles de militantes, según el propio Torres Piña.

“Así que después de décadas de militancia y con todo el amor que le tengo a mi partido, es hora de tomar una decisión y comenzar a trazar nuestro destino, fuera del PRD pero siempre desde la izquierda.

“No nos vamos a quedar a administrar las ruinas, vamos por un proyecto que realmente ayude a construir lo que mucho tiempo hemos soñado”.

Esta fue la despedida del diputado federal a décadas de militancia en el PRD y también, lo que aparenta, su cambio de camiseta desde la izquierda, pero con Morena.