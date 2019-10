Los Rayos del Sol tocarán pirekuas en Morelia el 19 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dueño de una librería me hizo un par de preguntas acerca del grupo que mi cartel anunciaba porque, dijo, “nunca había oído hablar de Los Rayos del Sol”, ni tenía noticia de dónde se localiza Angahuan, que es el pueblo de donde vienen estos notables cantadores de pirekuas que ofrecerán un recital en Morelia.

Le expliqué que Angahuan es un pueblo purépecha del municipio de Uruapan que sobrevive en una especie de balcón montañoso frente al volcán Parhikutini (tuve buen cuidado de aclararle: Parhikutini, con acento en rhi; no Parikutín, como suele decirse), que la gente de Angahuan sobrevive de una paupérrima producción agrícola en tierras que se vieron seriamente afectadas por una copiosa lluvia de ceniza volcánica que se prolongó por más de veinte años.

Con todo afán de convencerlo de venir al recital, quise ser muy gráfico y le dije: “No reconocer en Los Rayos del Sol a los mejores cantadores (que no artistas) sería como preferir a Enrique Guzmán como exponente del rock y no tener noticia de Chuck Berry, de Fredy Mercury ni de Jim Morrison; sería como no saber nada de José Ángel Espinoza, Ferrusquilla, para creer que, en cuestión de la música mexicana, no hay más que Vicente Fernández o Luis Miguel.

Los Rayos del Sol de Angahuan Michoacan (pirekuas) Posted by Pirekua Canto Purepecha. on Tuesday, August 21, 2018

Los Rayos del Sol son un grupo que surge en 1972 y se posiciona casi inmediatamente en la popularidad con canciones como Locoyu urapiti y Claveli urapiti. Para cuando el grupo ya goza de fama y aceptación, los gritos de júbilo no se hacen esperar con los primeros acordes cuando Los Rayos cantan Eloisita o Susanita Caltzontzin anapu.

¡Quién no recuerda Orquidea tsitsiki, Claveli urapiti o Caballiturhu jantukuteni! Pues nada, que los muy queridos Rayos del Sol, de Angahuan, estarán en un inolvidable concierto íntimo en el Centro Cultural Erentira, este sábado 19 de octubre, a las 8:00 de la noche, en la calle 20 de Noviembre 79, en el Centro Histórico de Morelia.

Por: Boletín/R