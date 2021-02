Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rugrats regresa en próximas fechas para revivir la infancia de muchos, y es que Paramount ya lanzó el adelanto de cómo lucen estos icónicos personajes infantiles.

Esta serie animada cumple más de 20 años de haberse estrenado en el canal televisivo Nickelodeon; la última vez que los vimos en el cine fue en el 2003 cuando se estrenó «Rugrats Go Wild«, su tercera cinta animada.

Rugrats fue creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó, y Paul Germain para Nickelodeon. Fue la serie de más larga duración de Nickelodeon hasta el año 2012, cuando fue superada por Bob Esponja con su episodio 173.

En el adelanto lanzado en últimas horas, Tommy y sus amigos están sentados frente al televisor en la icónica sala, mientras ven las aventuras de Reptar. Angélica se acerca cuidadosamente y le habla al tímido Carlitos, a quien invita a un «nuevo juego» que inventó para él y el cual consiste en robar unas galletas.

Acá se los dejamos:

#ParamountPlus is bringing back your favorite babies: The Rugrats. The new series features the original voice cast with an updated animation style. pic.twitter.com/2vmzPUhmXc

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021