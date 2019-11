Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lucía tiene 48 años, se casó cuando tenía 22. Durante años vivió en un entorno familiar violento, pero cuando su hija tenía 12 años, su esposo la golpeó tan fuerte que le rompió el pómulo derecho, uno de los huesos más duros del cuerpo.

“Si tú me ves la cara ahorita, todavía se me ve negra esa zona; me celó con su propio padre, tenía una celotipia muy grande; era una cosa terrible vivir así; fueron 13 años de matrimonio en el que desconfiaba de mí todo el tiempo”.

Hoy es #DiaNaranja, un recordatorio para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas y mujeres; es responsabilidad de todos generar mejores condiciones de vida para ellas. Posted by Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán on Monday, November 25, 2019

De milagro no recibió más golpes. “Me iba a patear, pero mi hija se metió y ya no lo hizo; fue muy traumático. Al día siguiente me dejó encerrada, pero yo tenía otro juego de llaves y me fui a poner la denuncia”, explica Lucía (su nombre fue cambiado para proteger su identidad).

Primero acudió al Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva (Inmujeris), en donde la apoyaron para que llevara a cabo el trámite de divorcio y recibió terapia psicológica.

“Me considero una persona de éxito, porque después de estar desahuciada me levanté; ahora mis hijos son mis aliados”.

Su vida fue complicada. Comparte que al casarse no había terminado de estudiar, estaba haciendo una carrera técnica y la preparatoria al mismo tiempo. “Él se burlaba de mí, me decía que para qué estudiaba, que yo era mensa; no le hice caso y seguí estudiando, conseguí trabajo, comencé en el activismo de los derechos sexuales y reproductivos”.

Después de ese episodio fue presa de una enfermedad, que es el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que ataca al tejido sano.

Estuvo tres meses hospitalizada, desahuciada. Arregló todos sus pendientes, porque no le daban seis meses de vida. Salió del hospital en silla de ruedas.

¡Tú puedes prevenir la violencia cibernética contra las mujeres! Muchas usuarias son contactadas, enganchadas, acosadas… Posted by Fiscalía General de la República on Tuesday, November 5, 2019

Posteriormente trabajó en la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar, hizo su licenciatura en Trabajo Social, y ahora realiza una Maestría en Género.

“Me considero persona de éxito, porque después de estar desahuciada me levanté. Mi hija es activista en pro de las mujeres y mi hijo es mi aliado”.

Ella no ha sanado del todo del Lupus, y aunque es crónico lo tiene controlado. A él no se le sancionó, pero actualmente la trata con respeto y la relación es cordial, por sus hijos.

Lucía invita a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, en la Plaza del Carmen, en donde se realizará el programa “Juntas por una vida libre de violencia”, de las 10:00 a las 20:00 horas. Dice que habrá actividades culturales, con perspectiva de género, conferencias magistrales, cine debate y una jornada de salud.

Por: Fátima Miranda/R