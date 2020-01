Estados Unidos (MiMorelia.com).- Tras casi 50 años, este domingo los Kansas City Chiefs aseguraron su pase al Super Bowl 2020.

La mala racha que obtuvieran desde 1969 ha terminado y fue ante los Tennessee Titans que lograron imponerse con un marcador de 35-24.

Con este triunfo se acaba la que fuera considerada la tercera sequía más larga en la historia de la NFL.

Será el 2 de febrero en el estadio de los Dolphins de Miami que se lleve a cabo la fiesta grande de la NFL.

SUPER BOWL BOUND FOR THE FIRST TIME IN 5️⃣0️⃣ YEARS! pic.twitter.com/BzBXHWGvuQ

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 19, 2020