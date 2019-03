Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Ante las inundaciones registradas en Nebraska, Estados Unidos, ha provocado grandes bloques de hielos obstruyendo en las calles.

El gobernador del estado, Pete Ricketts compartió una serie de imágenes en la que aparecen pedazos de hielo flotando en las zonas afectadas.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos dijo que este fenómeno se le denomina “Ice Jam”, y trata de una acumulación estacionaria de hielo que restringe que fluya la corriente.

More video from @GovRicketts' flight today in northern Nebraska.

This is Highway 12 west of Niobrara. You can see where the bridge was and where it is now (a few hundred yards downstream).

Incredible damage to this area. Keep this area in your prayers. pic.twitter.com/hfBDOVQPjz

— NEStatePatrol (@NEStatePatrol) March 16, 2019