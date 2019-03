Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Marvel reveló el pasado jueves 14 de marzo el póster de Endgame, la entrega más reciente de The Avengers. Sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron la omisión del nombre de una actriz.

En el póster original revelado junto con el tráiler de la película no se leía el nombre de la actriz Danai Gurira, la única mujer afrodescendiente del reparto.

Los usuarios criticaron la falta del nombre en el póster, pese a que la actriz que representa a Okoye en las películas sí está en la imagen (lado derecho).

La usuaria Tori Allena criticó que se haya incluido el nombre de Bradley Cooper, quien hace la voz original de Racoon, antes que el de Gurira.

leaving out danai gurira’s name on the poster while bradley cooper’s name is there i- https://t.co/KefStY3AoQ — 𝙩𝙤𝙧𝙞 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙖 (@astarwarstori) 14 de marzo de 2019

Marvel agregó el póster con los 13 nombres de todo el reparto. “Ella debió haber estado allí todo este tiempo”, escribió en el tuit con el póster corregido.

La actriz no se ha pronunciado al respecto en redes sociales.

