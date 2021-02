Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luis Enrique Velasco Velázquez es un mexicano que es parte del equipo que hizo posible la llegada del rover «Perseverance» a Marte en la misión de la NASA lograda el pasado jueves.

El mexicano, oriundo de Chiapas, es ingeniero de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), y fue el responsable de desarrollar el sistema necesario para que la sonda pudiera ingresar, descender y aterrizar en el suelo del planeta rojo.

