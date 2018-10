Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). – Ponerse en los brazos de Miguel ‘Bayoneta´ Galíndez, un boxeador mexicano retirado con tendencias alcohólicas que reside en Finlandia, fue una tarea al principio complicada para el actor Luis Gerardo Méndez, por ser un personaje que lo sacó por completo de su trabajo actoral habitual.

Durante la función de presentación de “Bayoneta”, Méndez comentó que el proceso de formación del personaje duró más de cinco meses, ya que tuvo que someterse a arduas jornadas de entrenamiento físico y emocional.

“Yo siempre he sido una persona muy tranquila y nunca me había todo golpear o que alguien me golpeara, eso implicó un reto para mí, además de tener que meterme de lleno en el mundo del boxeo, que era totalmente ajeno a mí”, detalló ante la prensa.