Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El jugador croata, Luka Modric sigue arrasando y suma el Balón de Oro junto al The Best y al premio a mejor jugador del Mundial, colocándose con esto en la historia del fútbol.

“Es un sentimiento único y un honor. Tengo muchísimas emociones difícil de expresar. Déjame dar las gracias a los que me han ayudado, a los compañeros de equipo y entrenadores del Real Madrid, y a todos los que trabajan en el club. También a entrenadores y compañeros de la selección de Croacia, a mi familia, mujer e hijos, que me llenan como persona y me ayudan en todos los aspectos. De niños todos tenemos sueños, mi sueño era jugar en un gran equipo y ganar trofeos. El balón de oro es más que un sueño. Así que es un honor y un privilegio recibir este trofeo hoy. Si he ganado es porque he hecho algo especial este año”.