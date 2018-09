Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la sesión solemne de apertura del primer año legislativo, representantes de las distintas fracciones parlamentarias al interior del Congreso michoacano se pronunciaron por un ejercicio austero; el combate a la corrupción; y, el respaldo al campo, a la educación pública y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Con excepción de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las demás refrendaron su compromiso de apoyar las políticas implementadas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, a nivel federal, y los tres años restantes de la gestión del gobernador perredista, Silvano Aureoles Conejo, quien asistió como invitado especial a la ceremonia, lo mismo que el presidente del Poder Judicial, Marco Antonio Flores Negrete.

De una u de otra forma, todos dieron cuenta de que les llegó el mensaje que envió la ciudadanía con su voto en las urnas el 1 de julio pasado.

En medio de un cúmulo de expresiones políticas, destacó la referencia que desde la máxima tribuna del Palacio Legislativo hicieron algunos diputados sobre las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 durante la ceremonia del Grito de Independencia, en el Centro Histórico de esta ciudad.

“Uno de los capítulos más oscuros y condenables de nuestro estado, es una herida abierta que nos debe de motivar como servidores públicos para trabajar incansablemente y para evitar repetir este tipo de acontecimientos”, fueron las palabras con las que inició su mensaje el representante único de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Paredes Andrade.

Dijo que si bien hay temas de la agenda presidencial de López Obrador que se replicarán en los congresos estatales, en el caso de Michoacán su partido ya ha colocado en la coyuntura pública el freno al despilfarro en la administración pública; la transparencia y la rendición de cuentas de los tres poderes; la austeridad y racionalidad presupuestaria; así como el combate a la corrupción.

“Los partidos políticos aquí representados no somos fábricas de patentes, ni dueños de los ordenamientos que se aprobarán en beneficio de los ciudadanos, para que no nos gane la vanidad ni la soberbia en el trabajo diario, efectivamente, hay algunas mayorías que son evidentes, pero les quiero decir que cada voto tiene un peso específico, un voto puede inclinar la balanza; por eso les digo, un voto de su servidor no será para las siglas de un partido, sino para los ciudadanos”, advirtió.

Paredes Andrade indicó que ser oposición representa asumir el papel de contrapeso pero no oponerse a todo ni caer en el servilismo Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que el reacomodo político no debe ser obstáculo para que Michoacán avance.

“Debemos recordar el pasado, para no repetirlo, las grandes diferencias personales que han existido, solo han servido para paralizarnos y retroceder, no permitamos que la mezquindad, la venganza personal y el odio, marquen la agenda de esta Legislatura”.

Desglosó que el Grupo Parlamentario del PVEM replanteara iniciativas presentadas en la pasada legislatura que no fueron aprobadas, entre las cuales citó: un acuerdo de austeridad; la Ley de Imagen Institucional; la Ley para Regular Manifestaciones; la Ley Adquisiciones; y, una serie de leyes para el cuidado ecológico, como la disminución en el uso de popote, el cuidado del medio ambiente, y el control de los desarrollos urbanos.

La petista Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, manifestó que su agenda parlamentaria habrá de discutir y aprobar leyes que restablezcan los derechos laborales.

“Respaldaremos en nuestro órgano legislativo las políticas de austeridad impulsadas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo también impulsaremos acciones de aumento a la producción y productividad y una política de recaudación fiscal más justa y equitativa para todos los contribuyentes ¡Ya basta de cargarle al pueblo la factura de lo que gasta el gobierno para sus intereses!”, enfatizó.

Fraga Gutiérrez quien fue reelecta en el cargo por un segundo periodo de tres años, agregó que apoyarán un presupuesto suficiente para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para el campo, y el sector educativo.

“Continuaremos con la defensa del derecho que tienen las mujeres por un pleno ejercicio de sus derechos humanos, por su derecho a una vida libre de discriminación y todo tipo de violencia. Pugnaremos por que el gobierno del estado y los ayuntamientos implementen realmente políticas públicas que contribuyan a la superación de la violencia por motivos de género”, sostuvo.

Dejó en claro que buscarán una relación cordial y fraterna con el gobierno del estado y los otros poderes, sin dejar de reconocer que representan un proyecto diferente, e incluso antagónico: “lo que implica que, donde sea necesario, debatiremos y lucharemos con decisión y firmeza por defender las transformaciones que la ciudadanía demanda aún a pesar de los intereses de quienes hoy ostentan el poder”.

En su intervención, el diputado Eduardo Orihuela Estefan, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidió en el sentido de que los tres poderes están llamados a la austeridad, a ser eficaces, profesionales y cercanos a la gente.

Hugo Anaya Ávila, asambleísta del Partido Acción Nacional, planteó que la entidad requiere un cuerpo legislativo a la altura de los pendientes, de las urgencias, de las batallas cotidianas de cada ciudadano: “redignificar nuestra forma de comunicarnos, más allá del cargo, del municipio, de la ideología”.

Adrián López Solís, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resaltó que la composición plural del Congreso local favorece la oportunidad para construir con sentido de responsabilidad, para aprovechar la experiencia, el conocimiento y la sensibilidad humana que ahí confluye.

“Por eso, nos pronunciamos a favor del trabajo legislativo que encauce la exigencia ciudadana, para que desde las visiones múltiples, atendamos las aspiraciones comunes que demandan mayor bienestar, justicia e igualdad social… conscientes del momento que se vive, de la importancia de nuestro papel, de los alcances y las limitaciones de nuestra condición”, apuntó.

“Con el poder del voto, arrebatamos la conducción del país a quienes nos han gobernado con frivolidad, arrogancia y egoísmo. Todos aquellos que le dieron la espalda a la ciudadanía, hoy se encuentran pulverizados”, acotó el coordinador de Morena, que por primera vez alcanza la primera minoría en el Congreso estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.

Para cerrar la serie de posicionamientos partidistas, subrayó que el nuevo mandato popular tiene que ver con el combate frontal a la corrupción, implementar la austeridad en los gobiernos y la regeneración de la vida pública.

Hizo un llamado a la administración estatal al establecimiento de un Nuevo Acuerdo Institucional, para la estabilidad y la gobernabilidad, así como a evitar “caer en la tentación de tener injerencia en los asuntos internos del Congreso”.

En medio de aplausos, Ramírez Bedolla recordó que Morena promoverá un acuerdo de austeridad en el gasto del Congreso, con la meta de reducirlo en un 30 por ciento; una reforma a la Ley de los Servidores Públicos en donde se establezca un tabulador de salarios para que nadie perciba más que el Presidente de la República; establecer un parámetro de descuentos para los diputados faltistas; además de dotar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que opere sin déficit.

Expresiones de respaldo a los gobiernos de Silvano Aureoles y López Obrador

“Michoacán será un aliado estratégico para apoyar de forma decidida al nuevo gobierno de la República, en una relación de mutuo beneficio para que la entidad tenga frutos de una administración federal, que tiene un alto compromiso social con los sectores más desprotegidos”: Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador de la bancada de Morena.

“Nos expresamos dispuestos para hacer lo que nos toca, para que al gobierno Federal entrante le vaya bien, para que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una vez en funciones haga las cosas bien y que cumpla con las expectativas de las y los mexicanos , de las michoacanas y los michoacanos”. Adrián López Solís, coordinador parlamentario del PRD.

“Con el gobierno del estado seremos un enlace respetuoso, institucional, que no se manejará con filias o fobias, que levantará la voz y no quitará el dedo del renglón cuando no se ponga en el centro a las y los michoacanos”: Javier Paredes Andrade, representante de Movimiento Ciudadano.

“Debemos poner nuestro voto de confianza y sumarnos sin regateos a las decisiones que beneficien a México, de igual forma en esta segunda parte del gobierno del Estado, el Partido Verde Ecologista de México, le refrenda su compromiso para seguir trabajando en beneficio de los michoacanos”; Ernesto Núñez Aguilar.

“Nos sumamos plenamente al Proyecto Alternativo de Nación impulsado por Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la república, sin perder de vista que como Partido del Trabajo contamos con visiones propias de transformación social profunda”: Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez.

