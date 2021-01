Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego Twitter suspendiera la cuenta de Donald Trump, usuarios de Internet pidieron que las sanciones en contra del aún mandatario continúen, una de ellas sería sacarlo de la película Mi pobre angelito 2.

La respuesta del protagonista de la película «Mi pobre angelito», Macaulay Culkin, causó polémica pues estuvo de acuerdo; en su cuenta de Twitter el actor apoyó que la escena donde participó Donald Trump sea remplazada digitalmente.

Esto surge después de los acontecimientos perpetrados en el Capitolio de Estados Unidos y de que el mandatario fuera bloqueado de varias redes sociales por supuestamente incitar a seguidores a tomar dicho inmueble y evitar que este certificara su derrota ante las pasadas elecciones presidenciales.

Luego de esto, usuarios lanzaron una consulta en redes sociales a la que Macaulay Culkin respondió con un “Vendido” haciendo referencia a que apoya que Trump quede fuera del cameo de la película que lanzó a la fama al actor.

Cabe mencionar que Donald Trump fue dueño del hotel Plaza durante los años 1988 y 1995, al parecer fue el propio madatario quien ofreció que la escena se grabara en su hotel.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4

I can’t believe they were able to get George Lucas’ team to remove him in the Home Alone 2 special edition. pic.twitter.com/SzLbNjh9y3

— Ben «The Mediocre Gatsby» Mooney (@Ben_Etc) January 9, 2021