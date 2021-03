Estados Unidos (MiMorelia.com).- Madonna a unos cuantos meses de cumplir 63 años de edad, sigue causando polémica y lo hizo ahora con una galería de fotos en lencería donde se muestra sin pena para todos sus seguidores.

Con el título “Y ahora, para un momento de reflexión personal … Madame” la galería está a punto de llegar al millón de likes y no es para menos.

Algo extraño es que haya subido estas picantes imágenes justo el día del cumpleaños de Lady Gaga, de quien se sabe no tiene una buena relación ya que los medios las han comparado en múltiples ocasiones.

Gaga ha dicho que no comprende el comparativo, son de diferentes épocas y además ella compone, produce y toca varios instrumentos, algo que Madonna no ha visto con los mejores ojos.

And Now For A Moment of Self Reflection…………..Madame ❌ pic.twitter.com/EDk7cUyBOv

— Madonna (@Madonna) March 28, 2021