Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El tema del suicidio ha sonado fuerte últimamente en Morelia; tan solo el martes pasado, ocurrieron dos casos en la ciudad y las autoridades prometieron trabajar para concienciar a los jóvenes, pues una de las posibilidades se relaciona con el tema de un reto viral, algo que no se ha comprobado aún.

En Michoacán las ciudades con más casos de adolescentes que se quitan la vida están Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Zamora de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, quienes comentan que las principales causas son depresión, salud mental, violencia sexual y la influencia de las redes sociales.

A este medio de comunicación se puso en contacto una madre michoacana que, con todo el dolor y la dificultad de hablar del tema, compartió la terrible experiencia que vivió cuando su hijo adolescente de 14 años de edad se quitó la vida hace unos meses.

“Confundí tristeza con depresión, mi hijo toda la vida me contaba todo, menos cómo se sentía; papás dedíquenle 5 minutos al día a estar con sus hijos para que se eviten esta pena”, comparte Elvira Núñez en un video publicado en su canal de YouTube.

“Es muy doloroso, no es fácil, todos los papás nos equivocamos, yo pagué caro mis errores de no haber visto la situación en la que mi hijo se encontraba y no puedo regresar el tiempo”.