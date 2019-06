Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com/Redacción).- A través de redes sociales se ha viralizado la explicación que una madre le da a su hijo para que este no se sienta mal de tener unos padres comerciantes y vender dulces en un puestecito a fuera de la escuela en la que ambos van.

A través de la publicación en la cuenta de Facebook de la joven madre, ésta le explica a su hijo que tiene estudios, no es “burra” y no son ignorantes, como le dijo el compañerito de su escuela.

La madre escribe: Hace tiempo llegaste bien enojado porque un compañero de tu escuela dijo que tus papas somos pobres por vender en un triciclo en la salida. Ayer lloraste porque el mismo niño dijo que tu mamá era una burra y por eso tengo este trabajo🤔. Eder Corona mi muchachito no puedo cambiar la mentalidad pobre de las personas😏 pero una cosa si te digo☝️ tu madre de burra no tiene nada💅😎. Tienes unos papas que no son ignorantes, que si estudiaron que tienen mucho coco🤯💡 y fueron excelentes estudiantes de 100. Tu papa ejerce su profesión pero sabes que cuando puede anda ideando que vender para que nos vaya mejor. En mi caso yo pudiera estar frente a una computadora en alguna oficina enclimada pero decidí dedicarme a esto por dos razones la más importante porque soy dueña de mi tiempo y este trabajo me permite estar al pendiente de ustedes, cuidarlos, llevarlos a la escuela, llevarles el lonche, estar presente en sus asambleas, ir a las juntas de la escuela, cuidarlos cuando se enfermen, y todo esto yo no me lo quería perder por nada del mundo y la segunda es porque gracias a Dios me va con ganas $$$😅🤑 y te puedo asegurar que gano más que el papa y la mamá de ese niño juntos. Mi vida no te sientas mal por lo que digan de mi, ni trates de defenderme, a mi no me importa, la gente no me da de comer.

Aunado a la publicación, la madre de nombre Leyda Corona Ortiz anexa fotografías de los documentos que avalan su preparación, diplomas y reconocimientos que tiene ella y su esposo.

Leyda concluye el texto con las siguientes frases: Aquí nadie es mejor que nadie. Que yo sepa van a la misma escuela de gobierno que tu y viven en una mini casa de infonavit como la tuya. Te amo hijito❤️usted no haga caso riase de esos comentarios y siéntase orgulloso de los papas chingones que le tocaron💪. Que lo poco o mucho que tenemos es nuestro, fruto de nuestro trabajo y no le debemos a nadie. Al final de cuentas el dinero y el nivel de educación sale sobrando y lo que importa son las ganas de salir adelante. Y acuérdese «VENDER NO ES VERGÜENZA, VERGÜENZA ES ROBAR».

La publicación se ha viralizado rápidamente y ha logrado más de 58 mil reacciones y 36 mil “compartidas”.

Tras percatarse del éxito de su publicación, la joven agradeció a quienes compartieron la publicación y mostró su respeto para aquellos que se dedican a las ventas.

