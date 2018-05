Ser madre policía, un sacrificio que vale la pena

Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Despertarse en la madrugada, preparar el lunch, alistar su uniforme y dejar a los hijos en la guardería, kínder, primaria o secundaria para después irse al cuartel o el pase de lista, es la rutina que lleva una de las tantas madres policías de Morelia, trabajo que es sumamente riesgoso, pero gratificante para ellas.

“Es un poco difícil todos los días hacer la lucha para levantarme cada mañana ver a mis hijos, prepararles sus cosas y llevarlos a la escuela, uno de mis hijos tiene cinco años y el otro cuatro, me duele a veces dejarlos, porque por mi trabajo no sé qué podría pasarme”, compartió Yesenia Erandi Domínguez Cabrera, quien lleva dos años dentro de la Policía Morelia.

“No voy a negar que es muy difícil dejar a mis hijos encargados con mi mamá o una niñera porque me tengo que ir a trabajar, pero mi trabajo me gusta, con el tiempo uno de encariña con el uniforme y la responsabilidad que esto conlleva sin dejar de pensar en mis hijos y que todo lo hago para salir adelante con ellos”, dijo Bianca Janet Hernández.

Tener que ausentarse de los festivales escolares, graduaciones o reuniones familiares, son algunos de los sacrificios que las madres casi al borde las lágrimas comentaron que es lo que más les duele.

“En una ocasión tuve que llegar tarde a la salida de mi hijo del kínder, ni tiempo me dio de irme a arreglar y llegué con el uniforme, eso es el tipo de cosas que duelen como madre, perderme momentos importantes de su vida, aunque los míos se sienten muy orgullosos de tener una mamá policía porque consideran que es como ser heroína”, dijo Marisol Zamora.

“Perderse eventos familiares y cosas de los hijos es lo que muchas veces nos duele bastante como mamás, me encantaría poder estar en sus festivales, en sus presentaciones de baile y demás cosas que hacen en las escuelas pero por mí no trabajo no puedo y al principio ellos no lo tomaron bien y ahora lo entienden”, comentó Sandra Aguilar.

Rocío Chávez es un elemento policial que actualmente se encuentra entre el quinto y sexto mes de embarazo y el hecho de ser mamá y policía es un reto que no ve imposible al ver como sus compañeras llevan a la par sus responsabilidades.

“Sin duda da nervios ser madre y más por mi trabajo, pero a la vez me doy valor de ver como mis compañeras logran equilibrar sus tareas”.

ZM