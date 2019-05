España (Rasadeportes.com).- El enrachado Dominic Thiem domó a un feroz Roger Federer en parciales de 6-3, 6-7, 4-6 para mantener su paso ganador en la arcilla y meterse a las semifinales del Masters de Madrid, este viernes 10 de mayo.

En el segundo set, el austriaco comenzó a carburar y le jugó de tú a tú a Federer, aunque el suizo siempre se mantuvo arriba. Thiem renació para salvar dos match points de su rival y llevó el duelo al tie-break donde la incansable lucha continuó pues ninguno dio su brazo a torcer, y pese a tintes de genialidad de Federer, Thiem terminó ganando 13/11.

Thiem quebró y Federer mandó la pelota a la red para poner arriba 4-2 al campeón de Barcelona. El suizo resurgió como lo hizo ante Monfils en la ronda previa para igualar 4-4, pero Thiem no dio espacio para una remontada al hilar tiros ganadores para llevarse el match.

En la otra llave, el campeón Alexander Zverev volvió a caer en esta trágica temporada de arcilla para el alemán, y Stefanos Tsitsipas se metió a las semis luego de tres sets de 7-5, 3-6, 6-2.

El primer set fue reñido, con un Tsitsipas más calculador y un Zverev agresivo, pero el griego arrasó el onceavo juego y quebró en el set point para llevarse el parcial.

El segundo set inició muy similar, pero luego de un break point ganado por el griego, Zverev despertó y perdió solo un punto en los siguientes tres para igualar.

Parecía que el alemán se había sacudido la malaria, hasta que el griego lo quebró en un tercer juego que Zverev tenía controlado. Eso sacudió al tenista que comenzó a cometer errores, y ahora el dominante fue Tsitsipas quien no cedió puntos al campeón reinante. Zverev quiso regresar pero una doble falta lo liquidó perdiendo el último break point con una pelota a la red.

