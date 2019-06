Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se trasladó a la zona de las instituciones bancarias ubicada en las Américas de la capital michoacana para manifestarse con lonas y pancartas sin afectar el servicio.

A partir de las 13:00 horas, una comisión de profesores institucionales del magisterio michoacano que protestan desde el martes frente a la Secretaría de Finanzas con un bloqueo indefinido, decidieron aumentar el nivel de la manifestación bajo el argumento de que la autoridad ignora las demandas plasmadas en un acuerdo desde el año pasado.

Los maestros inconformes, se mantienen en la zona de la llamada Torre Financiera bajo protesta y lanzando algunas consignas en contra del secretario de Educación, Alberto Frutis Solís a quien responsabilizan del resto diferenciado y de no cumplir las demandas de los trabajadores adheridos al SNTE.

En entrevista para este medio de comunicación, el presidente de la Comisión Ejecutiva del ala institucional del magisterio, Héctor Astudillo García, informó que la protesta no afecta el servicio que se otorga a los ciudadanos ni tampoco la vialidad, pero sí es una demostración de que los profesores del Sindicato Nacional «van en serio» por la demanda justa de los trabajadores de la educación.

Lamentó las afectaciones que puedan estar generando a los morelianos, pero insistió en que la única vía que tienen los maestros es a través de las protestas, ya que de esta manera, dijo, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han sido escuchados y atendidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó que no cubrirá pagos a personas que carecen de una relación formal laboral con la dependencia.

«El mismo tratamiento recibirán las relaciones que el sindicato haya establecido con docentes, fuera de la Ley que regula la contratación de maestros, la cual no es reconocida por la autoridad educativa», se señala en el documento.

Es importante recordar que meses atrás, para la contratación de docentes, se debía seguir el procedimiento establecido por la Ley del Servicio Profesional Docente, por lo que no se concretó relación laboral con personas ajenas a este proceso normativo. Asimismo, la dependencia llama a las personas a no dejarse sorprender, toda vez que las constancias de servicios otorgadas por los directivos fuera del marco legal para el ingreso al servicio educativo no son válidas.

CA