Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La joven pakistaní, Malala Yousafzai regresó este jueves a Pakistán, esto a casi seis años del atentado que sufriera a manos de los talibanes.

La activista por los derechos de la educación de las niñas y mujeres participará en el evento “Meet the Malala“, además espera reunirse con el primer ministro de ese país, Shahid Khaqan Abbasi; con el general del Ejército, Qamar Javed Bajwa y otros funcionarios.

El avión de la ganadora del Premio Nobel aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Benazir Bhutto, en Pakistán, de ahí fue trasladada a un hotel local en medio de un dispositivo de seguridad.

En octubre de 2012, pistoleros talibanes le dispararon en la cabeza a Malala cuando ella tenía apenas 14 años, sin embargo ya llevaba un tiempo en la defensa de los derechos humanos y el derecho a la educación para las mujeres del país.

La joven sobrevivió al ataque, poco después salió del país. Tras darse a conocer su activismo recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014.

El año pasado durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Malala dijo que en algún momento tendría que regresar a Pakistán “Es tan difícil cuando no has visto tu hogar, a tu familia y amigos durante más de cinco años”, y añadió “No abandoné el país por elección, fueron las circunstancias las que me obligaron. Así que quiero volver a Pakistán”.

Actualmente Malala de 20 años vive en Reino Unido, está ahí desde que salió del Valle de Swat, en Pakistán (donde ocurrió el ataque). Ingresó a la Universidad de Oxford a la licenciatura de Filosofía, Política y Economía.

Congratulations to students at KKF Model School in Shangla on your first day! I was proud to give my @NobelPrize money to help build this school for girls in my home community. Thank you @MalalaFund, @Aman_Foundation, @TheBigHeartUAE & @susanmccaw. pic.twitter.com/HF4vsSdNpp

— Malala (@Malala) 15 de marzo de 2018