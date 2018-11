Ciudad de México (MiMorelia.com/neo).- Llega Malinche a la pantalla chica, la serie narrada en lenguas originarias como el totonaco, popoluca, maya y náhuatl presentada por Canal Once con una coproducción con Bravo Films y grabada en Hidalgo, Veracruz, Edomex y CDMX.

Esta nueva serie relata la vida de una joven de origen popoluca, quien llegó a manos de Tabscoob para, posteriormente, ser entregada a Hernán Cortés como un tributo, tras perder la batalla de Centla: La Malinche.

Su inteligencia y determinación marcaron el futuro de México. De esclava a intérprete describe la historia de la Conquista a través de sus ojos.

Durante la presentación de este contenido, la directora de Canal Once, Jimena Saldaña, menciona que la serie “enriquecerá, sin duda, nuestra identidad nacional, ya que nos invita a conocer a esta importante figura histórica desde una perspectiva femenina e indígena”.

Por su parte, la productora de esta serie, Patricia Arriaga, quien también dirigió “Juana Inés”, otro célebre proyecto de la televisora politécnica, dijo que “de todas las producciones que he hecho esta es la que más me ha conmovido y de la que más he aprendido”

“Conocer la mirada de una mujer mesoamericana, una mujer indígena, hace más de 500 años sí que ha sido un gran reto. Nuestra Malinche es una Malinche diferente a lo que se ha presentado, buscamos acercarla más a la cultura indígena de donde pensamos que pudo haber venido”.

María Mercedes Coroy, actriz indígena proveniente de Guatemala, agradeció “por ser protagonista de una de las historias tan importantes para México, así lo es también para mí porque soy orgullosamente kaqchikel, (…) con orgullo lo puedo decir, sé hacer tortillas como Malinche lo hacía en la serie, es parte de mi vida, siento que en esta serie me encontré conmigo misma”.

La Malinche negocia traducirle del náhuatl al maya a cambio de su libertad hasta que lleguen a Tenochtitlan y, junto con Jerónimo de Aguilar, se convierte en su intérprete y pieza fundamental en el avance hacia la capital y en la caída del imperio mexica. Convertida en su concubina, ella tiene un hijo con Cortés, quien no duda en secuestrarlo para obligarla a servir como traductora en una nueva expedición.

A lo largo de cinco episodios y un detrás de cámaras narra en lenguas originarias como el totonaco, popoluca, maya y náhuatl, la historia insospechada de entereza, valor e inteligencia de “Malinche” para sobrevivir en uno de los pasajes más violentos de la historia de los señoríos de aquella época, en la que la nación mexicana no existía.

Además, de la participación de María Mercedes Coroy, reconocida por su trabajo en “Ixcanul” y, posteriormente, llegó a Hollywood con “Bel Canto”, también forman parte del reparto José María de Tavira y Luis Arrieta, quienes interpretan a Hernán Cortés y Jerónimo de Aguilar, respectivamente.

Algunos la consideran traidora de nuestras raíces, mientras que para otros fue víctima, Malinche definió lo que sería México para siempre. Descubre los conflictos, intereses y pasiones que la rodearon, a partir del sábado 10 de noviembre a las 21:30 horas, por Canal Once.

APMA