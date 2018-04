Inglaterra (MiMorelia.com/Redacción).- El Manchester City y Tinder, la app de citas más conocida, se unieron en un “match” perfecto, luego de que se concretara un acuerdo multimillonario para que la aplicación sea patrocinadora del equipo de futbol europeo.

Mediante un comunicado, el equipo anunció la firma de este acuerdo, gracias al cual, además de tener presencia en la escuadra deportiva liderada por Pep Guardiola, también estará presente en Manchester City Women y del New York City FC de la MLS, apareciendo en sus uniformes y presentaciones.

Al respecto, Tom Glick, director del City Football Group (CFG), refirió que Tinder, al igual que el futbol, acerca y une a millones de personas cada día: Tenemos una gran oportunidad de explotar el alcance de Tinder con nuestro público en todo el mundo. Creo que hemos hecho el ‘match’ perfecto”.

Pero además Tinder cambió temporalmente el color de su logotipo, cambiando del clásico rojo intenso a un azul más suave, tonalidad alusiva al Manchester City.

Get ready for the #perfectmatch! Tinder has taken to the skies to swipe right on the #mancity family. Today, we kick off an exciting new partnership with @tinder for @Cityzens all over the world! pic.twitter.com/7ZomnKHG7w

— Manchester City (@ManCity) April 5, 2018