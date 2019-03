Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El contralor de Michoacán, Francisco Huergo Maurín, consideró que el Sistema Estatal Anticorrupción requiere “mano dura”, ya que a la fecha no ha cumplido con la entrega de información solicitada por parte de la dependencia bajo el argumento de que los integrantes de este órgano no cuentan con un despacho para trabajar.

Tras los pasados señalamientos del funcionario estatal durante la sesión ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción donde se exhortó a que lo más rápido se implemente la programación, planeación, remarcó que se insiste en que en un muy corto plazo se formalicen las atribuciones y a su vez se genere credibilidad en el mismo, porque a su juicio no está funcionando como se debe para que existan resultados en una materia fundamental para Michoacán, ya que no se presentan los informes de manera mensual como han sido solicitados.

Huergo Maurín, insistió en que a la fecha el Sistema no cuenta con un proceso adecuado de documentación ni tampoco de conciencia para que se haga un uso debido de los recursos, con la finalidad de que se contrate a la gente necesaria por etapas y permita el mejor funcionamiento.

Cuándo se le cuestionó en torno a si no está funcionando el Sistema Estatal, porque no se toma la determinación de inhabilitar al Secretario Técnico, el Contralor de Michoacán respondió que debido a que no pueden arriesgar a las instituciones educativas iniciar un proceso para que sea removido y prestarse a perder el juicio laboral, sin embargo, reconoció que es un tema en la mesa que en dado caso de que siga el incumplimiento se procederá.

