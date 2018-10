Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Michoacán, Oliverio Cruz Gutiérrez, la mezcla de diferentes tipos de panes como las manteconchas, donchas y manteroscas son alimentos que van en contra de la panadería tradicional o “simples modas de internet”.

En entrevista, el líder empresarial comentó que si bien durante los últimos meses estos panes cobraron gran popularidad en internet a través de memes o incluso reportajes, considera que este tipo de mezclas no es correcto y va en contra de la panadería tradicional que cuenta con por los menos 50 variedades diferentes de las cuales en el mercado solamente hay alrededor de 20 a 30.

“No es posible que las conchas que son un pan reconocido en todo el mundo como uno de los más representativos de México sea mezclado con las mantecadas, no es el mismo sabor, habiendo tantos tipos de panes que muchos ya hasta están olvidados por lo compleja de su elaboración, hagan este tipo de mezclas”, precisó.

Añadió que el impacto de estos panes ha sido tal que en múltiples congresos y encuentros entre el gremio han discutido sobre esta tendencia y algunos optaron por incluirla en sus negocios y otros decidieron ser firmen en su decisión de no ofertar estos productos.

En ese sentido, dijo que los panaderos no están en contra de la innovación y un ejemplo de ello es que cuando es temporada de venta de pan de muerto o rosca de reyes se ofrecen variantes rellenas de mermelada, chocolate y ate o queso crema.

“La innovación siempre estará presente en la industria, en eso no estamos en contra, pero creo que este tipo no dan no va perdurar”, concluyó.