Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Map of the soul: 7 salió este 21 de febrero a la luz y ARMY se encargó de decirles a todas las apps donde transmitirían el estreno: “Para la otra aumenten sus servidores” porque queda claro que este fandom es el más poderoso del mundo, pues al anunciarse que sería Tik Tok la aplicación que mostraría un adelanto, no soportó el número de usuarios al momento y se cayó.

Lo mismo sucedió en el estreno de ON’ Kinetic Manifesto Film esta madrugada, YouTube colapsó en un momento desde la app para dispositivos móviles pues se mostró el video pero no completo y dejó de cargar para algunos usuarios, aunque momentos después se repuso.

Twitter se llenó globalmente con las tendencias: #BTSComeback2020, #WeONWithBTS, #ThisIs7, #MAP_OF_THE_SOUL_7, #BTSKineticFilmON, Jimin, Jungkook, Inner Child, My Time, LOUDER THAN BOMBS, Filter, Bulletproof, THE ETERNAL, YOU’RE MY SOULMATE, NO ESTOY LISTA, Shadow de BTS, LA COREOGRAFÍA, Hoseok, Yoongi, Namjoon, Jin y Taehyung, en ese orden o sea todo Twitter le pertenece en estos momentos a BTS.

La app coreana de V LIVE casi nunca falla, pero definitivamente podemos decir que rompieron las redes por los millones de AMRYs conectados en el momento, a la misma hora y en todo el globo terráqueo.

Y ni hablar del streaming que se está llevando a cabo en iTunes, Spotify, Deezer, que también se congeló por unos instantes y algunas fans están teniendo dificultades para reproducir el álbum.

¡Que fiesta la de ARMY! Un slam de tanto arte y lo que se viene este 28 de febrero con el estreno del MV oficial, pero ahora que salió el álbum completo ¿Cuáles fueron tus impresiones y cuáles fueron tus canciones favoritas de Map of the soul: 7 ?

No olvides que esto no termina aquí, las metas para este álbum son:

[DATO] Metas Globales y regionales para el lanzamiento de #MAP_OF_THE_SOUL_7

Visite https://t.co/X6laYIyANt Por : All For Army @BTS_twt #BTS #MOTS7Guide pic.twitter.com/wUwnc5FfNF — Suga México 🇲🇽-AgustD⁷ W.I.N.G. (@SugaMex_AgustD) February 21, 2020

a penas terminé de escucharlo y es ARTE por donde lo escuches, tiene de todo , todas las canciones son increíbles, no tiene ninguna mala. Tan orgullosa 🥺 @BTS_twt #BTSComeback2020 pic.twitter.com/pqIf5hUhwF — Irmit⁷ (@proudofmybxys) February 21, 2020

