Por: Alina Espinoza

Sinaloa (Rasainforma.com).- El doctor Germán Ochoa, médico del técnico Diego Armando Maradona, reveló que el argentino requiere una operación debido a los problemas que tiene para caminar, ya que sufre de artrosis en ambas rodillas.

“La artrosis no tiene solución, hay una destrucción progresiva y, por el contrario, si no se atiende puede empeorar. No se detiene, por eso hay que recurrir a la prótesis”, finalizó.