Culiacán, Sinaloa (Rasadeportes.com).- Diego Armando Maradona no pudo tener mejor inicio como técnico de Dorados de Sinaloa. El Gran Pez venció 4-1 a los campeones, Cafetaleros de Tapachula en la Jornada 8 del Apertura 2018 del Ascenso MX.

El Estadio Banorte tuvo una buena entrada para recibir al ídolo argentino, pero con todo y que no hubo aumento de precios en los boletos, el inmueble no se llenó, algo que se esperaba para el encuentro.

El primer tiempo careció de acciones destacables. Al 29′ un impacto al travesaño de Julio Nava y unas cuantas aproximaciones de Tapachula, fueron las únicas jugadas de peligro en la primera mitad.

Dorados salió con una cara diferente después del descanso, y atacó sin piedad la frágil defensa de los Cafetaleros. La recompensa llegaría al 59′ con un testarazo de Vinicio Angulo, que se anticiparía frente a dos defensas cafetaleros para rematar el centro preciso que envió Julio Nava.

Maradona ni siquiera pudo descansar de su eufórico festejo, cuando Angulo anotó el segundo gracias a un error del defensa de Tapachula, Sebastián Ibars, al 61′, quien quiso regresarle el esférico al portero pero se equivocó y se la regaló al delantero de Sinaloa.

Ibars compensaría su error con un gol de cabeza al 63′, lo cual causaría la ira del ‘Diez’. Minutos después surgió la polémica en un tiro largo de Cafetaleros, que pegó en el travesaño y rebotó en la línea para salirse del marco. La repetición no dejó claro si el balón entró en su totalidad o no.

Al 73′, Ibars otra vez dio de que hablar al cometer un penal polémico y se fue expulsado. Angulo concretó su hat-trick con un tiro raso en la pena máxima.

El último gol de Dorados lo marcó en el 85′ Jesús Alonso Escoboza, quien lo intentó de fuera del área, pero el arquero atacó mal al balón y dejó que se clavara en su red.

Tras finalizar el partido, Maradona comentó que se hizo un gran partido, pero que todavía no hay que festejar. “Acá no se gano nada, solo se ganó un partido, nos quedan muchas copas que ganar, con este partido no logramos nada”.

El argentino fue preciso y comentó que no hay ‘Efecto Maradona’. “Yo no sé si calle muchas bocas, yo solo vengo a trabajar”. Argumentó que no fue gracias a él, sino que se debió al gran esfuerzo de sus jugadores, “ganamos desde que los ví entrenar con tantas ganas”.

En su debut, ‘El Pelusa’ Maradona logró que sus Dorados marcaran en un juego, el doble de goles de lo que habían anotado en todo el torneo. Ahora su equipo se coloca con 6 puntos en la tabla del Ascenso.