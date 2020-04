Marcas internacionales toman «sana distancia» en sus logos

View this post on Instagram

La prevención es la única forma de cuidarnos entre todos. En estos momentos es muy importante recordar estos simples consejos que pueden ayudarnos a aplanar la curva:⁠⠀ ⁠⠀ ✔️Mantén el distanciamiento social. Por un tiempo olvídate de saludar con un beso, abrazo o apretón de mano. No vayas a reuniones sociales, no uses transporte público y si en tu trabajo te lo permite realiza home office. Trata de quedarte en casa lo máximo posible🏠 .⁠⠀ ✔️Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos, o con alcohol en gel🧴.⁠⠀ ✔️No te toques la cara, tus manos están en contacto con todas las superficies que tocas🧽.⁠⠀ ✔️Si no te sientes bien llama al número de emergencias de tu país. Es importante que no concurras a los hospitales si no es 100% necesario👌. ⁠⠀ ⁠⠀ #CodoACodo hasta que llegue lo mejor.