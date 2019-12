Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tal como lo anticiparon, trabajadores sindicalizados de la extinta Junta Local de Caminos marchan esta tarde en el Centro Histórico de la capital, en demanda de la cobertura de ocho quincenas de salario.

«Camineros unidos jamás serán vencidos; gobierno entiende, la Junta no se vende; solución, solución, no queremos extinción; trabajo, salario, la familia come a diario», son algunas de las consignas que lanzan durante su caminata, la cual iniciaron en la Fuente de Las Tarascas y concluirán frente a Palacio de Gobierno.

Por la mañana, el dirigente del Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos, Rodrigo Correa Vences, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó que más de 300 trabajadores seguirán una ruta jurídica para tratar de echar abajo el Decreto de extinción que publicó el Ejecutivo Estatal en el Periódico Oficial.

Pidió a los diputados locales sumarse a la Controversia Constitucional que sería presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aseguró ya firmaron los morenistas Teresa López Hernández, Cristina Portillo Ayala, Fermín Bernabé Bahena, Sandra Luz Valencia, y, Sergio Báez Torres; Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, del Partido del Trabajo; y, Javier Paredes Andrade, ex representante de Movimiento Ciudadano.

