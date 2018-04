Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).– Luego de ser entrevistada por la revista People, la cantante Mariah Carey hablo sobre la bipolaridad.

La estadounidense confesó sufrir de bipolaridad, trastorno que le ha provocado altibajos emocionales desde que se le diagnostico en 2001.

La también productora musical fue diagnosticada luego de ser hospitalizada por un colapso físico y mental, sin embargo, es casi 18 años después que por fin hace público su padecimiento.

En la entrevista Mariah confiesa:

Usuarios en redes sociales reconocen la valentia de Carey al confesar su padecimiento, con comentarios como estos:

I’m grateful to be sharing this part of my journey with you. @MrJessCagle @people https://t.co/jy1fOk4mMK pic.twitter.com/9E2D2OTARo

— Mariah Carey (@MariahCarey) 11 de abril de 2018