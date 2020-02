Ciudad de México (MiMorelia.com).- Mario “N” y Gionava “N” confesaron el asesinato de la pequeña Fátima a una tía de él, así lo reveló Irma Reyes Castañeda en entrevista.

A decir de la declaración de la consanguínea de Mario, la pareja llegó a su domicilio, luego de no saber de ellos desde hace 16 años, y le preguntaron donde podían rentar un cuarto.

La tía les ofreció uno, ahí fue donde desde el pasado sábado, Giovana, Mario y sus tres hijos se resguardaron.

Fue el pasado miércoles por la mañana cuando la señora Irma veía la televisión que se percató de que sus familiares eran buscados por las autoridades, por lo que los cuestionó por el hecho y ellos revelaron lo ocurrido.

Entre los detalles que le dieron a su familiar, la pareja dijo que no lo había hecho por dinero, ni venganza.

Les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones”, relató la tía de Mario.

A decir de Irma Reyes, Giovana le dijo que lo habían hecho por que Mario “quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería ‘un regalito’ si no iba agarrar a una de sus hijas y que no me iba dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña y mis niñas estaban con él y yo fui por la niña, dijo, ‘es que cuando vimos que ya la andaban buscándola, la matamos”.

