Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente Donald Trump, informó que Mark Morgan será el nuevo jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A través de Twitter, el mandatario estadounidense señaló que Morgan “¡hará un gran trabajo!” y además lo señaló de “auténtico creyente y patriota“.

“Me complace informar a todos aquellos que creen en una política migratoria fuerte, justa y sólida que Mark Morgan se unirá a la Administración Trum como responsable de los hombres y mujeres que trabajan duro en el ICE.

I am pleased to inform all of those that believe in a strong, fair and sound Immigration Policy that Mark Morgan will be joining the Trump Administration as the head of our hard working men and women of ICE. Mark is a true believer and American Patriot. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019