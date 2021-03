Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en una entrevista que para el 2030 las personas podrían usar lentes de inteligencia virtual que asegurarían su presencia en cualquier lugar, por ejemplo, en el trabajo.

“Esto podría llevar a tantas cosas increíbles (…), en lugar de llamar a alguien, tener una videoconferencia, en un abrir y cerrar de ojos te teletransportas, y estás sentado allí y ellos están en su sofá y todo se sienten como si estuvieran juntos”, dijo el empresario.

Here’s what Mark Zuckerberg said on Clubhouse about AR, VR, and Remote Work

“We should be teleporting, not transporting ourselves” pic.twitter.com/AT16reaQus

— Josh Constine – SignalFire (@JoshConstine) February 5, 2021