Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A la propuesta de que boxeadores profesionales participen en los Juegos Olímpicos de 2020, el cuatro veces campeón mundial, Juan Manuel Márquez, opinó que esta iniciativa es negativa para la carrera de un pugilista amateur y que puede poner en peligro su integridad física al tener una preparación diferente a la de un profesional.

“No me gusta a mí tampoco, ¿qué pasa cuando un boxeador amateur, que tiene 16 años, que no está maleado, que no tiene la experiencia, el colmillo de un profesional?, ¿qué va hacer?, va a recibir golpes a castigo, lo van a maltratar y vas a dañar la carrera de posiblemente una promesa o campeón mundial, vas acabar con el sueño de un peleador”, expresó en una conferencia de prensa previo a una función de box a realizarse en Morelia mañana viernes.

El boxeador mexicano manifestó que esta propuesta no tiene lógica, debido a que en dicho deporte se deben cumplir procesos para poder llegar a un nivel profesional.

“En el proceso amateur es donde uno aprende, después el profesional es donde uno, como decimos, ya está curado de espanto. A mí no se me hace justo que mezclen el profesionalismo con el amateur”, insistió.

A un año de las olimpiadas de 2020, Márquez confía en que pueda haber una delegación de boxeadores mexicanos que se puedan subir al pódium, pero sobre todo que cuenten con los apoyos necesarios para sus entrenamientos por parte de las autoridades correspondientes a nivel amateur.

Sobre la actualidad del boxeo, Juan Manuel Márquez comentó que en este deporte se debe preparar para poder llegar a ser campeón mundial, tener disciplina y no facilitarle las cosas a los peleadores para que alcancen un título, ya sea por cuestiones de mercadotecnia u otras razones.

“Yo hablo y me expreso del boxeo, del boxeo que nos cuesta trabajo, del que hay que entrenar para ser campeón mundial; no la parte fácil, de la que vamos a ponerlo con el campeón más débil de una división o ponerlo con otro boxeador que no está del nivel, creo que no. A mí siempre me costó picar piedra”, compartió.

El campeón mundial, en cuatro divisiones diferentes, ahora con su empresa promotora “Márquez Promotions”, ofrecerá una función de box el viernes 8 de noviembre a las 19:00 horas en la Plaza Monumental de Morelia con siete peleas, la estelar entre México y Venezuela.

En esta faceta, Juan Manuel Márquez aclaró que busca apoyar al talento joven del boxeo mexicano, pero sobre todo “que se rifen”, por ello, explicó, que se buscan que en los combates sean records similares entre los pugilistas, ya que garantiza un buen enfrentamiento.

Por: Josimar Lara/R