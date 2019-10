Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío No.6 mantendrá a Morelia con una máxima de 24 grados Celsius, así lo informó el sitio meteored.

Con un por ciento de probabilidad de lluvias nocturnas y una mínima de 13 grados se espera se trascurra este día.

En Michoacán se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y temperaturas de 0 a 5 grados Celsius.

Nacionales

El frente frío No. 6 se extenderá desde la porción noreste del Golfo de México hasta las costas de Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío asociada favorecerá descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de «Norte» de corta duración con rachas superiores a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. La onda tropical No. 45 recorrerá el sur y occidente del territorio nacional y la onda tropical No. 46 ingresará en la Península de Yucatán y sureste de México.

