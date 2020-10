Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Lucha Libre AAA y Marvel anunciaron su colaboración para expandir la experiencia deportiva y cultural de la lucha libre mexicana, por lo que habrá una edición especial inspirada en los héroes de Marvel para Triplemanía.

En este sentido, se presentará un nuevo grupo de luchadores inspirados en los superhéroes y villanos más icónicos de Marvel, por lo que se desarrollará una serie de eventos familiares que reunirán la combinación de deporte, cultura y entretenimiento que distingue a la lucha libre en México.

«Esta colaboración con AAA representa una oportunidad para participar en una parte icónica de la cultura mexicana, como la lucha libre y ofrecer contenidos y experiencias atractivos a toda la familia que se pueden celebrar aún más con productos de consumo espectaculares inspirados en esta disciplina que es valiosa para los fanáticos y consumidores; aseguró Luis Lomelí, representante de Marvel en México

Every fight has a beginning and every mask has its power!@Marvel + @luchalibreaaa = Marvel Lucha Libre Edition!

Full Announcement: https://t.co/1w6E5RWSLl #MarvelLuchaLibre #TriplemaniaXXVIII pic.twitter.com/wo8nLYSUGR

— Bill Rosemann (@BillRosemann) October 26, 2020