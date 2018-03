Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por los bloqueos de las últimas semanas, la autoridad estatal ha detenido a más de 40 personas que realizaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en las vías de comunicación del estado, según dio cuenta el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo.

En el marco de la entrega de equipamiento para elementos policiacos de Uruapan, Aureoles Conejo aseguró que cuenta con grabaciones telefónicas de un líder delincuencial en la zona de tierra caliente de Michoacán, quien ha dirigido más manifestaciones de civiles en su contra, así como ordena la quema de vehículos y bloqueos carreteros para ocasionar disturbios y tratar de intimidad a la autoridad.

Sin embargo, advirtió que estás acciones no logran asustarle y advirtió que irá tras las cabecillas de estos disturbios.

“Eso no va a poner de rodillas ni contra la pared nunca al gobierno que encabezo y voy a ir por los autores intelectuales donde estén, tengo ya más de 40 detenidos por la quema de vehículos y todavía no terminamos porque me faltan los autores intelectuales que se creían intelectuales e invencibles, eso se acabó en Michoacán”.