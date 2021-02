Italia (MiMorelia.com).- Más de 200 ataúdes terminaron en el mar luego de que un deslizamiento de tierra provocara la destrucción parcial de un cementerio situado sobre un acantilado en el norte de Italia, según las autoridades locales este martes mantienen una operación de rastreo en la zona para tratar de recuperar todos los cadáveres.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Camogli, situada en la región de Liguria, a unas decenas de kilómetros de Génova.

El movimiento de tierra provocó un derrumbe parcial en la zona que se llevó por delante parte de los nichos.

El presidente de la región de Liguria, Giovanni Toti, dio su apoyo a las familias que si vieron afectadas por el incidente a través de su cuenta de Facebook.

«Con la Capitanía de Puerto estamos monitoreando toda la zona y con nuestros geólogos analizaremos el frente de derrumbe para saber qué sigue en peligro y cómo poder intervenir para quitar el material derrumbado sin riesgo, mientras ya comenzaron las operaciones para recuperar los féretros en el mar«, agregó.

Hasta este martes, la búsqueda de los féretros caídos continúa, confirmó el alcalde Francesco Olivari, asumiendo que los restos humanos podrían estar repartido tanto en el mar como en los cascotes del acantilado.

Crollo nel cimitero di Camogli in Liguria, decine di bare in mare. Sommozzatori al lavoro per il recupero. La causa dovuta forse all’erosione della falesia dopo le numerose mareggiate. Dettagli in @TgrLiguria pic.twitter.com/cAUcNccXMw

— Luca Ponzi (@luponzi) February 22, 2021