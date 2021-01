Egipto (MiMorelia.com).- Un novedoso spa en El Cairo, Egipto, ofrece un servicio que causó un gran revuelo en el país africano, se trata de un masaje con serpientes de 28 especies no venenosas que, según el propietario del lugar, mejora la circulación sanguínea, estimula la mente y ayuda a liberar endorfinas.

En las sesiones, que duran 30 minutos, primero los masajistas aplican aceite y frotan la espalda de los clientes, luego colocan una combinación de pitones de diferentes tamaños y colores son los encargados de dar los masajes.

Las serpientes se mueven en las espaldas y rostros de las personas que acuden al lugar. En un video publicado por la agencia Reuters, se muestra todo el procedimiento.

Asimismo, los clientes dicen que el masaje les da un impulso de confianza en sí mismos, así como una sensación de relajación total, debido a la inusual experiencia de las serpientes en la piel. “Después de que me colocaron las serpientes en la espalda, sentí una sensación de alivio y rejuvenecimiento”.

Al principio, las sesiones con serpientes eran gratuitas para quienes quisieron probarla, pero ahora tienen un costo de 100 libras egipcias, alrededor de 125 pesos mexicanos.

En los comentarios de la publicación en Twitter varias personas expresaron su desacuerdo con este tipo de prácticas, y las calificaron de maltrato animal.

“A los humanos nunca se les agotan las ideas para explotar a la madre naturaleza”, agregó @DrAbdulWaheedK7.

This massage at a Cairo spa is not for the faint-hearted pic.twitter.com/YWAsHrHn1e

— Reuters (@Reuters) December 29, 2020