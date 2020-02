Ciudad Juárez, Chihuahua (Rasainforma.com).- La locutora de radio Teresa Aracely Alcocer, mejor conocida como “Bárbara Greco” fue asesinada la tarde del pasado martes, en esta ciudad fronteriza.

El hecho ocurrió a las afueras de su domicilio en la colonia El Barreal en Ciudad Juárez, cuando circulaba a bordo de un automóvil, la víctima de 37 años, recibió al menos un balazo en el oído.

La mujer trabajaba para la radiodifusora Grupo Radiorama y era locutora de la estación La Poderosa.

De momento se desconoce el móvil del asesinato. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el homicidio.

En su última publicación en redes sociales, “Bárbara” se pronunció en contra del asesinato de la niña Fátima “Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan”.

