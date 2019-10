Estados Unidos (Rasainforma.com).- La noche del sábado el terror se hizo presente durante una fiesta de Halloween en Texas, y es que hubo un tiroteo en el que dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas.

El hecho ocurrió en Greenville, durante una fiesta universitaria en el Salon Party Avenue, sobre U.S Highway 380, en la que había alrededor de 750 personas, algunos de ellos disfrazados.

La mañana de este domingo se realizó una segunda conferencia de prensa, en la que el Sheriff de la Oficina de Alguaciles del Condado Hunt, Randy Meeks aclaró que el número de heridos asciende a 16 (en la primera conferencia, durante la madrugada, informaron de 14) mientras que el número de fallecidos se mantiene en dos.

Las autoridades locales detallaron que en el tiroteo usaron una pistola de 9 milímetros, y no se sabe si fue uno, dos o más sospechosos y mucho menos el motivo de la agresión. Hasta ahora la policía ha interrogado a unos 20 testigos.

A través de redes sociales han circulado video del momento de terror que vivieron los asistentes durante el tiroteo.

A shooting at a homecoming party for Texas A&M Commerce students has left 2 people dead and 14 more injured. @sramosABC has the story. https://t.co/JkoeuVklcW pic.twitter.com/jU6BFjqLJa

— Good Morning America (@GMA) October 27, 2019