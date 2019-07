Matan a michoacano padre de cantante de K-pop

Por: Alina Espinoza

Baja California (Rasainforma.com).- Este viernes, las autoridades de San José del Cabo informaron que investigan la muerte del empresario José Arredondo, cuyo cuerpo fue localizado el pasado martes en su vivienda.

De acuerdo a la Fiscalía del Estado, el cuerpo presentaba signos de traumatismo con objeto contundente.

Un amigo de la familia afirmó a las cadenas KBAK y KBFX, perteneciente a CBS y Fox58, que el dueño de la empresa Family Motors Auto Group murió en un allanamiento a su morada en Cabo San Lucas.

Tras eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la muerte de un ciudadano estadounidense en dicho estado, y precisaron que realizan la investigación.

Owner of Family Motors Auto Group, Jose Arredondo, killed during home invasion in Cabo San Lucas. https://t.co/743okamo4o pic.twitter.com/goMr0XLBzj

— BakersfieldNow (@bakersfieldnow) July 16, 2019