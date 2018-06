Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- XXXTentacion el rapero estadounidense, murió este lunes durante un tiroteo en Miami, Florida lamentablemente.

Los hechos ocurrieron en Deerfield Beach en Miami, Florida; testigos llamaron inmediatamente al 911 quienes confirmaron su muerte.

BREAKING: @browardsheriff deputies investigating a shooting just outside of @RIVAMotorsports. One adult male rushed to Broward Health North. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/enRrvvD5jW

— Ian Margol Local 10 (@IanMargol) 18 de junio de 2018