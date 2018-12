Ciudad de México (Rasadeportes.com).- El veterano delantero argentino, Matías Alustiza, anunció mediante sus redes sociales su salida oficial de los Pumas de la UNAM, este viernes 14 de diciembre, y de paso, reveló las razones por las cuales el equipo no quiso de sus servicios para Clausura 2018.

Por medio de Instagram, el naturalizado mexicano dio a conocer su salida del conjunto universitario y dio gracias al cuerpo técnico y médico del equipo, así como a la afición felina.

Sin embargo, Alustiza también expuso los detalles de como fue su salida y las razones del porqué, David Patiño y el equipo no lo quisieron para la siguiente temporada.

“Ayer me llamó el director deportivo de Pumas, Leandro Augusto, para comunicarme que David Patiño ya no me iba a tener en cuenta porque quería darle más oportunidad a Brian Figueroa”, expresó el atacante.