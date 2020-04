Estados Unidos (Rasainforma.com).- Diariamente, alrededor del mundo, el personal médico lucha contra la pandemia ocasionada por el Covid-19, por ello se dice que son la línea de frente en “la batalla”. Su labor no pasa desapercibida y Mattel, una de las empresas de juguetes más importantes, les rinde homenaje con una línea de personajes inspirados en ellos.

Esta línea tiene doble propósito: rendir homenaje a doctores, médicos, enfermeros y todos aquellos que realizan labores de contención del virus; y recaudar fondos para proveer de insumo médico necesario.

Here’s to our heroes! Check out the new @FisherPrice #ThankYouHeroes collection designed to honor & give back to the healthcare heroes on the front lines of the fight against COVID-19, & to thank the everyday heroes keeping our communities up and running https://t.co/nTlR718Y7c pic.twitter.com/qynya7FBYA

— MATTEL (@Mattel) April 29, 2020