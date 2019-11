Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mauricio Mancera es el siguiente conductor que saldrá del programa HOY, pero antes de irse le dijo una verdad a Andrea Legarreta y calló bocas a los haters.

Y es que Mauricio Mancera confirmó su salida de HOY por medio de sus redes sociales, luego de haber estado en el programa como uno de los conductores principales.

Hace unos días un medio nacional sacó a la luz un rumor de que el trabajo de Mau Mancera estaba en peligro después de que le hizo una broma a Andrea Legarreta.

Si me voy de Hoy, pero mi @AndreaLegarreta no tiene nada que ver!

No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal. https://t.co/GsdL5iw7jQ

— MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) November 9, 2019