Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes la semana dará inicio con una máxima de 23 grados Celsius en la capital michoacana, así lo informó el sitio meteored.

A decir del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical No. 47 y el frente frío No. 8 mantendrán en Morelia, bajas temperaturas y probabilidades de lluvia. Se espera una mínima de 11 grados Celsius.

En zonas de Michoacán se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, así como temperaturas mínimas de entre 0 a 5°C.

Nacionales

La onda tropical No. 47 recorrerá la Península de Yucatán y el sureste del país. Asimismo, un canal de baja presión, favorecerá entrada de humedad hacia el occidente, centro y sur del territorio nacional. Por otro lado, el frente frío No. 8 se ubica en el extremo norte de Baja California. Finalmente, el frente No. 7 dejará de afectar al país en el transcurso del día.

Por: Redacción/CA