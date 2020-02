Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de finalizar en 2004, la serie «Friends» regresará con su elenco especial para un especial este año.

La noticia la dio Warner Bros. a través de un comunicado, en el cual detalla que no se tratará de un episodio, sino de un especial en el que los actores contarán sus experiencias durante la grabación de la serie.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt Leblanc, Matthew Perry y David Schwimmer se volverán a reunir en el foro donde se grababa la serie, que debutó en 1994 y finalizó en 2004.

Según Kevin Reilly, consejero de contenidos de la nueva plataforma, esta reunión “capturará el espíritu original, y unirá a los fans veteranos con los nuevos”.

El especial será producido por los creadores de la serie original, Kevin Bright, Martha Kauffman y David Crane y estará dirigido por Ben Winston.

En la actualidad, Friends está disponible en las plataformas digitales Netflix Latinoamérica, Amazon Prime Video y HBO.

The one where they got back together. @FriendsTV cast set to reunite for exclusive @hbomax special 👫☕️Could we BE any more excited? #FriendsReunion https://t.co/OJ7duQnYWi pic.twitter.com/3FG3gguwuw

— WarnerMedia (@WarnerMediaGrp) February 21, 2020