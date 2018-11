Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Al cierre de la XI Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán 2018, libreros invitados coincidieron en que faltó hacer mayor difusión y dar cabida a más compañeros.

Entrevistados por MiMorelia.com, los comerciantes y bibliómanos hablaron sobre los puntos débiles de la organización durante esta edición, y propusieron algunas mejoras para el año entrante.

A decir de Edgar, empleado de la librería Valdovinos, “este año la organización estuvo muy chafa y no vinieron varios libreros”, dijo al señalar que el año pasado les dieron estantería y éste no.

Destacó que hubo muy poca participación de escuelas y, en cuestión de ventas, aseguró que estuvo muy bajo: “El Buen fin no funciona en las ferias”.

La lluvia durante los primeros días de la Feria, y el retraso en el pago de quincenas a los maestros de la Universidad Michoacana, son dos factores que mellaron las expectativas de los vendedores.

En el caso de Isaías Morelos Delgado, de Libros Antiguos Morelos, el fallo en esta edición fue haberla programado a mediados de noviembre “cuando en otros años las hacían en octubre”.

“En años anteriores no nos habíamos mojado porque la lona cubría todo el patio”, dijo al proponer que los organizadores deberían invitar a más expositores, en vez de reducir los lugares.

Otro librero, que prefirió reservar su nombre, se quejó de las pocas ventas que hubo este año, y señaló que este año quitaron 20 espacios de los 60 que hubo en 2017.

“Muchos fondos editoriales de universidades no vinieron, y además de que no les pagaron a los maestros, pesó mucho la falta de promoción en las plazas públicas y en las escuelas. Otros años he visto muchísimos niños y un mayor número de actividades”, refirió.

La XI Feria Nacional del Libro y la Lectura inició el doce de noviembre y concluirá este domingo 18 con una venta nocturna en su sede del Centro Cultural Clavijero.

Flv Nz